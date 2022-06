Endine korvpallur toetab sporti turgutava märjukesega

Kes on käinud vaatamas mõnda kohalikku korvpalli- või võrkpallimängu, on brändiga​ AK44 ehk juba tuttav. Toodete reklaamis figureerivad eri spordialasid harrastavad spordiussikesed, keda on viisteist. Spordiussikesed on visandanud Kristjan Luiga ja kõik nad eksisteerivad internetis ka unikaalsete NFT-dena. Veebipood pidi esialgse plaani järgi tööle hakkama juba maikuus, sestap jõudis spordivõistlustele tellitud reklaam juba sammukese ette ning hakkas nende ajal ekraanidel jooksma, selgitas Mario Astok. Samuti toimus aprillis Rakveres esimene AK44 kettagolfiturniir.