Suviselt soojad ilmad on end ilmutanud ja nii mõnigi meist on lahtisi kingi jalga pannes üllatusega avastanud, et jalgade seisukord eeldaks hoopis nende peitmist paksude sokkide sisse. Millised on levinuimad jalaprobleemid, kuidas neid lahendada ning millist ohtu need tähelepanuta jätmisel tervisele kujutavad?