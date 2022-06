Pikaaegne Rakvere reaal­gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja ja kergejõustikutreener Sirje Kiviaru kõneles, et Rakvere reaalgümnaasiumi edu võti “TV 10 olümpiastardi” võistlustel on järjekindlus. “Tuleb teha oma asja nii hästi, kui suudad. Ja kui enam nii hästi ei suuda, tee veel rohkem,” sõnas Kiviaru ja lisas, et lapsed on väga tublid. “Ei saa öelda, et lapsed ei taha sporti teha. Lapsed tahavad. Ja tahavad võita,” lausus õpetaja ja treener.