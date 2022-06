Kolmapäevane rämmar: 5Miinust Viru Ibizal

Ühes 5Miinuse vanemas loos Viru Ibizaks ristitud Võsu tänavad on suvehooajaeelsele argipäevale kohaselt inimestest peaaegu tühjad. Mõned mööda jalutavad kohalikud ei pruugigi märgata, et kõrtsile on pandud uus nimi. Tuttava O Kõrtsi sildi asemel ilutseb logo, kus kirjas "Ibiza". Veidi väiksemalt veel "Vamos" ja "Eesti Vabarico".