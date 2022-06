Rakveres käib muinsuskaitseala üle vaatamine

2019. aasta 1. maist hakkas kehtima uus muinsuskaitseseadus ja seetõttu on muinsuskaitseamet võtnud ette uue kaitsekorra koostamise kõikidele muinsuskaitsealadele, mida on Eestis kokku 12. Kaitsekorrad valmivad kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, sõltumatute ekspertide ja muinsuskaitseameti koostöös. Rakveres kaitsekorda koostav töörühm alustab tööd 2023. aasta alguses. Kohalike elanike arvamuse küsimiseks on uude aastasse plaanitud ka avalikke koosolekuid.