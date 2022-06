Vahtra tänava kodukassi tulistati õhupüssist

Eile avastas Rakveres Tammiku tänaval asuv perekond, et nende neljaaastasel kodukassil Brunol on seljas sügav ümmargune auk. Loomaarst vaatas haava üle ja põrmustas pererahva ettekujutuse, et nende lemmik on ennast õues kolades ise vigastanud. Selgus, et keegi oli kassi õhupüssist tulistanud. Samas piirkonnas on niisuguseid juhtumeid olnud ennegi.