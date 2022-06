Plaanitav kanal lõpetaks uputused Rahvaaias

Plaanitavad ettevalmistused ja tööd, sealhulgas uue avatud kanali kaevamine, muidugi nii palju aega ei võta, aga praegu pole veel teada, millisel järgmisel viiel aastal programmist raha eraldatakse. Tegemist on üleeestilise keskkonnaprojektiga, kus partneritena osalevad ka teised omavalitsused oma objektidega: Viimsi vald, Haapsalu, Võru, Narva, mitu asutust ning ka Läti linnad ja asutused. Muu hulgas on eesmärk saada puhtamaks Läänemerre jõudev vooluvesi, ja nii üllatav, kui see ka pole, on Rahvaaia tiigid ning Soolikaoja ühed parajad reostajad – aastas voolab neist läbi 2,6 tonni fosforit ja 179 tonni lämmastikku.