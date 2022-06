Hauakaevaja argipäev: puujuur võib olla Schwarzeneggeri käsivarre jämedune

Me kõik oleme kunagi sündinud, ja millele me küll tavaliselt mõelda ei taha, on tõik, et ühel päeval peame ka surema. Hauakaevajale tähendab inimeste lahkumine aga igapäevatööd, mis leiva lauale toob. Virumaa Teatajale rääkisid oma kogemustest haudade kaevamisel Andrus, Valmar ja Oleg.