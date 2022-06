Päästjad kutsuvad üles veekogude äärde ohutusstende panema

Ohutuspüstikus ongi kaks päästevahendit: viskeliin ja päästerõngas. Mõni nädal tagasi palus päästeamet inimesi teatada püstikutest, mida on rüüstatud või lõhutud. Kirsipuu sõnul pole Virumaal ühtegi teadet päästjatele laekunud. Küll aga on pritsimehed ise avastanud lõhutud püstikuid. Näiteks Kadrina vallas Orajärve ääres oli kellegi kuri käsi viskeliini nööri ära võtnud. Viskeliini nöörist rääkides rõhutas Kirsipuu, et sellega võib küll viskamist harjutada, samuti päästerõngaga, kuid päästevahendid tuleb kindlasti püstikusse tagasi panna. Viskeliini puhul tuleb jälgida, et sellel poleks sõlmi, ja vutlarisse tuleb see seada korralikult kokku lapituna, et nöör viskamisel ei takerduks.