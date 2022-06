Tamsalus lõhutakse laste jalgrattaid

Aimar Lillepuu sündmuskohal jalgrattaga Barbie, millel on kummid läbi torgatud. Seina najal seisab ratas Donnay.

Esmaspäeva hommikul avastas Aimar Lillepuu, et Tamsalu Sääse 12 kortermaja ees on laste jalgrataste rehvid läbi torgatud. Vandaalidega on hädas teisedki piirkonna elanikud, kuid politseile avalduste kirjutamisega ei kiirustata.