Kolumn: armastan seda Tarvanpea-Wesenbergi-Rakvere linna

Meie sulg on selleks liiga nüri ja vaim nõder, et seda Kangro härra käsi varrede ja vaimu tööd vääriliselt tulevatele põlvedele tuntud headuses üles tähendada. Ütleme vaid, et kunstniku härra hingas nurrumise rahus, sest tema raha kukkur oli Rakvere linnalt valju töö hinnaks ja kunsti rahva kisamise kadeduse palgaks saanud matsaka musi ehk auusa rehnuti. Ah jaa, mis oli “lapsukese” nimi? – kas see oli: a) varvas; b) karvas; c) TARVAS? Selle viimase nime kuulemisel hakkasivad Rakvere kodanikkude hinged helisema ja teevad seda puhastatud Luteruse usus tänase päevani.