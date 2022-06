70 aastat vana kiri Siberist jõudis Rakveresse leinapäeval

Kuna Gunnar Kotiesenil on oma isapoolsest perest väga vähe teada ja üksikud isiklikud kontaktid, on iga infokilluke talle suure tähendusega. “Viimase kirja saabumise kuupäev andis aga kogu loole hoopis erilisema mõõte,” sõnas ta. “14. juuni on päev, mil iga eestlane mõtleb ühel või teisel moel möödunud traagikale. Just sel päeval vanaisa kirja lugedes puudutas mind eriti sügavalt jõuetuks tegeva reaalsuse lootusetus ja kõige selle keskel ometigi justkui olematu lootuskiire edasiviiv jõud.”