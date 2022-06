Lugudest loodud kollaažimaailm. Mäng sümbolitega

Maria Evestuse loomingus, mis on inspireeritud keskaegsest ja sakraalkunstist, müstitsismist, popsürrealismist, psühhedeeliast ja loodusest, põimuvad teostes korduvad sümbolid uuteks (muinas)lugudeks. “Sümbolid tõmbavad vaataja mängumaailma,” lausus kunstnik.

Maali “Kivist saar” loomiseks sai kunstnik enda sõnul idee põldudel paiknevatest kivikuhilatest, kuhu on koondunud elurikkus. “Seal on ohakad, nõgesed, ämblikuvõrgud ja loomulikult rästikupesad. Mulle väga meeldib vastanditel mängida. Siin on lage monokultuurne põld ja keskel tihe punt tegelasi,” kõneles Maria Evestus.