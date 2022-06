Tapa-Loobu matkast võttis osa 65 huvilist

Matka korraldanud Airi Rausi sõnul startisid matkalised laupäeva hommikul kell 9 Valgejõe äärest Tapa vana munakivisilla pealt. "Tee on väga mitmekesine. Siin on nii kruusateed, asfaltteed, kui metsaradasid. Vohnjas on võimalik osta pirukat, Läsnal sööme suppi," lubas Raus hommikul.