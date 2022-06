Selgusid riigieksamite tulemused

Eksamiperiood sujus ameti testide ja hindamise osakonna juhi Aimi Püüa sõnul kenasti. "Taas tehti kõvasti tööd ja meil on järjekordne kinnitus, et meie õpilased ja koolid on heal tasemel," kõneles Püüa ja nentis, et abituriendid olid osaliselt distantsõppel, nende gümnaasiumiõpingute aja sisse jäi eriolukord ja nad pidid oma õpiharjumused ümber kujundama ning uut moodi teadmisi omandama.