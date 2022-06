Jaanilõket tehes pea meeles tuleohutust

Lõkke ohutu tegemise põhimõte on tegelikult lihtne: lõkkekoha pinnas tuleb ette valmistada. Lõkkepaiga ümbrusest tuleb ära koristada igasugune süttiv materjal ja mõistlik on ümbritseda lõkkekoht suuremate kividega, et tuli ka kogemata kombel selleks ettenähtud alalt ei väljuks. "Lõkkepaika valides peab arvestama sellegagi, et läheduses ei oleks elektriliine, sest lõkkesuitsuga kõrgusesse tõusev kuum keeris võib elektriliinide läheduses põhjustada suurema õnnetuse," selgitas päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.

Virkala tuletas meelde, et tuld tasub teha tuuletu või tuulevaikse ilmaga. Kui tuul tekitab ohutuse suhtes väiksemagi kahtluse, tasub otsustada pisema jaanilõkke kasuks. Selleks et lõkkest ei areneks tulekahju, tuleb see teha hoonetest, metsast ja põlevmaterjalist ohutusse kaugusesse. "See kaugus sõltub eelkõige lõkke suurusest, kuid vähim ohutu kaugus on kaheksa meetrit ehk umbes 13 sammu. Suurema lõkke korral tuleb ohutuks kauguseks arvestada veel rohkem," kordas päästeameti ennetustöö osakonna ekspert üle peamised lõkke tegemise põhimõtted.