Pagulasabi on Ukrainas rahaliselt toetanud juba üle saja tuhande inimese

Pagulasabi jagab rahapõhist toetust, et inimesed saaksid ise otsustada, mida neil enim vaja on. Praeguse seisuga on Pagulasabi toetanud 36 893 leibkonda ehk umbes 110 000 inimest. "Kokku oleme vahendanud enam kui 17 miljoni euro eest rahapõhist toetust, mis on umbes 70 eurot ühe leibkonnaliikme kohta ühes kuus," annab Pagulasabi ülevaate oma tegevusest.