Surfikooli juht veab vallaga vägikaigast

Aimu, et surfarite tegevus pole vallale meele järele, sai Piho enda sõnul juba 2016. aastal, kui vallale olid nõuetekohaselt esitatud tegevuslubade taotlused. Üks tollane vallaametnik olla lausa telefoni teel ähvardanud, et terrass lõhutakse. Nõnda toona siiski ei läinud.

Surfikooli omanik alustas tänavu suveplaanide tegemist juba jaanuarikuus, kui käis vallas rääkimas kavandatavatest üritustest. Kooskõlastuse sai ta seitsmele üritusele. Rannahooaja avamisega samale päevale langenud avapeoks eraldas vald Pihole kümne aasta jooksul esimest korda tegevustoetust – 700 eurot. Tingimuseks oli see, et surfikool pakub inimestele terve päeva jooksul tasuta tegevusi. "Samas ei tohtinud taas midagi müüa, et mingitki käivet tekitada, kuigi esialgu oli kokkulepe, et võib," väitis Piho.