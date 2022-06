Ahvirõugeid on Eestis kahtlustatud kahel korral

Soomes ja Lätis on juba ahvirõugetesse nakatunuid ning Eestis on kahtlustatud kaht juhtu, kuid analüüsid kinnitasid, et tegu polnud ahvirõugetega. Rõugevaktsiin ei ole veel Eestisse jõudnud. Tellitud on 500 doosi rõugevaktsiini ja ravimeid ahvirõugete 13 ravikuuri jaoks.