Uksed sulgev Tudu kool peab jaanilaupäeval viimase pikniku

Tudu kooli viimased aasta aega juhtinud Ene Liiv ütles, et lõpupiknikule pole plaanitud mingit eriprogrammi peale paari sõnavõtu ja ühislaulmise. Kell kolm algavale piknikule eelneb siiski kaks tundi varem peetav võrkpallimäng. Seda juhul, kui meeskondade moodustamiseks on kohal piisavalt inimesi.

Kui palju Tudu kooli armsaks pidavaid inimesi kohale tulla võib, ei osanud direktor ennustada. "Oleme kuulnud, et kooli erinevad lennud suhtlevad omavahel tuleku teemal, aga midagi täpsemat pole teada," sõnas Liiv. "Kooli sulgemise pärast on natuke nukker ikka, aga võtame olukorda nii, nagu ta on."