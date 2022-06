Repliik: aega!

Inimene on rahutu olend. Küll kibelesime, et kevad juba tuleks, nüüd on märkamatult suvi kätte jõudnud. Loodusel seevastu on aega küll. Loodus teab, et miski ei jää tulemata, kõik läheb ikka nii, nagu peab. Loodus ei tunne kella, kalendrit, loodusel pole tähtaegu, ja kui miski toimubki inimese jaoks harjumuspärasest erineval ajal, siis on loodusel sellest sügavalt ükskõik.