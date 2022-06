Värske jaaniviht tuleb tänavu ise teha

Kogenud saunavihategija Kalle Kiik teadis rääkida, et õige aeg vihtasid teha on peale jaanipäeva. Eeldusel, et on olnud korralik kevad. Selle aasta kevadel läksid kased suhteliselt hilja lehte. Liiga vara ei tasu vihta tegema hakata, sest vaik on veel lehtede küljes. Kiige sõnul on kõige kindlam puu pealt vaadata. “Peaasi et näiteks kaselehel poleks urbasid küljes,” ütles Kiik.