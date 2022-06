Saunaklubi president eelistab tammevihta

Kadrina Saunaklubi rahvas saunatab igal pühapäeval, aga ühiselt täidetud vihaladu neil pole. “Kunagi ostsime ka, olid kindlad partnerid, aga elu on õpetanud, et igal mehel on oma erisoovid ja nüüd on igal oma. Kes ise teha ei viitsi, see ostab oma parema äranägemise järgi,” rääkis president Kais.