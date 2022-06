Robin Hood ajajõe veepeeglis

Õhtupäike kallab heldelt sooja valgust üle askeldava külarahva ja lummavalt kauni Sherwoodi laaneserva. Ent midagi on juba juhtunud. Nähtamatu on end ilmutanud. Publikut ajajõe – Kunda jõe – ühel ja Richard Lõvisüdame alamaid teisel kaldal ühendab aimus, et saatuse märgid on õhus.