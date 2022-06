EKSPERIMENT: kui hästi leiab taaskasutuspoest suveriideid?

Suvi on täis pidustusi, üritusi ja tegemisi, mis utsitavad inimesi riidekapi sisu värskendama. Kiiresti mööduvad trendid on keskkonnale aga kahjulikud, lausa ohtlikud. Virumaa Teataja suvereporterid Tairi ja Margus otsustasid keskkonnasäästule mõeldes käia läbi mõned Rakvere linna teise ringi riidepoed, et uurida, kas suveriided on võimalik neist kätte saada ja mis see maksma läheb.