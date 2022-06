Baltoscandalil saab tasuta õppida hävimisohus tantsu

Hävimisohus tantsutraditsiooni õpetavad Itaalia tantsumeistrid laupäeval, 9. juulil kl 14 Rakvere gümnaasiumi aulas ning sellest saab osa võtta tasuta. Eelregistreerimine töötuppa on alanud, soovitavalt koos paarilisega. Koolitus viiakse läbi inglise keeles ning see kestab 120 minutit.

Polka Chinata on rituaalne tants, mida on algselt tantsinud vaid mehed. Tants, mille traditsioon ulatub 1900ndatesse, on füüsiliselt nõudlik ja akrobaatiline – esitajad keerutavad teineteist emmates tantsu, selle ajal peaaegu põlvedega maad puudutades. Festivalil Baltoscandal esinevad tantsijad Gianmaria Borzillo ja Giovanfrancesco Giannini lavastuses „Save the Last Dance for Me” ning tasuta etendus toimub Rakvere gümnaasiumi aulas kolmel korral: 8. juulil kl 15.30 ja kl 18 ning 9. juulil kl 18.