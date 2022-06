Rakvere ostukeskuste toidupoed on söömapühadeks hästi valmistunud

Kaks korda aastas näeb toidupoodides eriti suurte toidulaadungite ostjaid. Üks neist kordadest on jaaninädal. Vahel on juhtunud, et mõni toiduorgijaks valmistuja on jätnud poetuuri viimasele hetkele ning saab kurvalt tühje lihariiuleid piielda. Täna pärast tööpäeva olid Rakvere toidupoodides kaubariiulid lookas.