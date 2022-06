Mirjamina mõistatus ja tänu

Suur aitäh, Anne Nõgu, sest ainult tänu Sinu lahkusele ja mõistvale suhtumisele sai see väike ime sündida. Tänud ka meie linnapeale Triin Varekule, kes isiklikult veel lisapäevade suhtes linnarahvast läbi FB teavitas. Olgugi, et Rakveresse niipea (kui üldse) minu muuseum ei tule, olen ma kindlalt ruumiotsinguil, saagu see olema siis ükskõik kus Eestimaa otsas...

Veidi üllatav ehk, et nukunäitus kandis poliitilist varjundit. Aga praeguses hetkes on tõesti tähtis, et igaüks mõtleks tõsiselt, mida tema saab ära teha , et maailmas valitseks taas rahu. Vahest alustaks iseendast ja teeks rahu iseendaga?! See on kunst, mida tuleb meil kõigil kindlasti osata ja alles siis tasub mõelda suuremalt – maailma rahust...