Aeg rannamõnusid nautida: algas ametlik suplushooaeg

Ametlik hooaeg avatakse supluskohtades, mis on hooldatud ja korrastatud, tagatud on ujujate ohutus, olemas on info veekvaliteedi ja valdaja kohta. Lääne-Virumaal on nendeks Kunda ja Võsu.

Osades supluskohtades võetakse samuti veeproove, kuid nende kohtade üle järelevalvet ei teosta. Lääne-Virumaal on kokku viis supluskohta: Võsu, Kunda ja Karepa rand ning Porkuni järv ja Äntu tehisjärv. Nende vee kvaliteedi kohta leiab andmeid Terviseameti kodulehelt.

Terviseamet soovitab enne rannamõnude nautimist pöörata tähelepanu, millised on supluskohad, sest nende kohta on olemas veekvaliteedi andmed, need on hooldatud ja korrastatud ning nende üle teostatakse järelevalvet.

Hooaeg avati kokku 53 supluskohas, kus toimub veeseire maist augustini. Lisaks veekvaliteedile jälgitakse, et vees ei oleks jäätmeid, prügi, õli ega sinivetikate poolt põhjustatud õitsenguid. Terviseameti keskkonnatervise peaspetsialisti Aune Annus-Urmeti sõnul on võetud veeproovid kõikidest randadest, avatud supluskohtade veekvaliteet on väga hea.