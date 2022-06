Teaduskampaania käigus vaadati läbi 900 000 nurmenukuõit

Kampaania nelja aasta jooksul tehti kokku üle 8000 vaatluse ja vaadati läbi 900 000 nurmenukuõit. Kõige usinamad nurmenukuvaatlejad on olnud Eestis, Ühendkuningriigis ja Lätis.

Teaduskampaania "Eesti otsib nurmenukke" on juba neljal kevadel kutsunud eestimaalasi nurmenukke kaardistama. Sellel aastal tõmmati kampaaniale joon alla. "Ilmatuma suur tänu kõigile, kes võtsid vaevaks Eesti teadusesse panustada!" ütles Tartu Ülikooli taimeökoloog Iris Reinula. "Ta rõhutas, et iga kord kui teadustöö suudab kaasa haarata suurema hulga inimesi, on see õppimise koht kõigile osalistele. "Lisaks väga põnevatele ja ootamatutele teadustulemustele saime teadlastena asendamatu kogemuse harrastusteaduse kampaania korraldamises, " märkis Reinula.

Selle aasta väga esialgsed tulemused on olnud sarnased eelmistega: üllataval kombel on ühte tüüpi nurmenukuõisi rohkem. Nurmenukke on kahte tüüpi: S ja L. Eduka paljunemise tarvis peaks ühes populatsioonis olema mõlemat tüüpi õisi umbes pooleks. Nurmenukk on üks häid indikaatoreid, mille abil meie niitudel kasvavate taimeliikide käekäiku hinnata.

2019. aasta andmete põhjal on teadusartikkel juba ilmunud, kuid ülejäänud suure hulga andmetega käib veel analüüs. "Aastatega oleme saanud väga palju informatsiooni, millega teadustöö jätkub. Ootame põnevusega järgmisi avastusi ja teadustööd selle andmestikuga jätkub meile pikemaks ajaks,“ lisas Reinula.

Eelmisel aastal laienes kampaania üle terve Euroopa. Inimesi on löönud aktiivselt kaasa 30 riigist. Kõikjal Euroopas ei ole harilik nurmenukk (Primula veris) nii levinud kui Eestis ja seetõttu on sageli teistest riikidest vaatlusi vähem. Kampaania koduriigis Eestis on igal aastal tehtud vaatlusi kõige rohkem. Samuti on väga aktiivne olnud Läti, Suurbritannia, Tšehhi ja Slovakkia. 2022. aastal tehti vaatlusi vähemalt 21 riigis terves Euroopas.