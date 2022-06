Tudu koolikell helises viimast korda

Tudu kooli viimasel aastal juhtinud Eve Liiv ütles, et Tudu kool on saamas ajalooks. "Eelmisel sügisel alustasime kooliteed nagu tavaliselt: ootusärevil lapsed, rõõm kohtumisest, uued sihid, aga samas olime kolleegidega rääkinud, et võtame aasta korraga. Teame ju, et lapsi on järjest vähem, nii ka Tudus."

"Täna on väga raske rääkida," tunnistas Helge Arro. Ta nentis, et tegemist on ühe kurvema hetkega Tudu ajaloos, kui sõda välja arvata. "See pole tavaline kooli kokkutulek. Mõte oli, et me ei pane vaikides ust kinni, vaid teeme seda koos. 172 aastat on jätkunud võimalusi ja vurtsu kooli siin pidada. Tänaseks on see kadunud. Olete täna ajaloolise kellahelina tunnistajateks. See heliseb tõesti ilmselt viimast korda," kõneles Arro, kes on Tudu kooliga seotud aastast 1961, esmalt õpilase, siis õpetaja, direktori ja lapsevanemana. "Tudu kool on minu arm," kinnitas ta.