Smilers küttis Kadrinas jaaniöö kuumaks

Nagu kombeks, kuulutas Hendrik Sal-Saller Kadrinas korraldatu parimaks jaanituleks, kus ta on esinenud, ning viskas kildu, et on Kadrinast pärit ja kohalikus koolis käinud.

"Rahvaarvu on võimatu öelda, sest rahvas liikus palju. Ütleme, et ehk isegi poole rohkem kui eelmine kord," rääkis ürituse korraldaja Ahto-Lembit Lehtmets. "4000+ kindlasti jah, aga see on sügavalt spekulatiivne."