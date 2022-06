Küberünnak ja Karmo nägi Vergis esimest jaanilõket

Peaesinejal, Tartumaalt tulnud räppbändil Küberünnak ja Karmo kulus aega vähem kui ühe loo jagu, et esimene trobikond publikut platsi kaugematest nurkadest lava ette meelitada. Kuni kontserdi lõpuni see rahvahulk ainult kasvas. Tuli välja, et meeste tuntumaid hitte "Maalt", "Lämmi" ja "Väike valge Nissan" osati väga hästi ka kaasa laulda. Seda, et bänd on noorte hulgas endale viimastel aastatel korralikult nime teinud, tõestas kasvõi see, et pärast kontserti tuli neil pea pool tundi järjest poseerida fännipiltide jaoks.