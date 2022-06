Kuumalainet aitab nautida õige veetarbimine

Hoolimata erinevatest reklaamkampaaniatest, on parimaks janukustutajaks ikkagi tavaline vesi, mida soovitatakse kuumal ajal tarbida tunnis umbes üks klaas. Seda siis lihtsamate päevatoimetuste juures, füüsilist pingutuste juures tuleks mõelda ka sellele, et keha saaks tagasi higistades kaotatud soolad. Sellisel juhul võib soola lisada isegi otse joogiveele. Näiteks Kaitseväe Scoutspataljoni võitlejatele antakse raskete rännakute vahele sisse veetopse, kuhu sisse segatud ka veidi soola.

Õige veetarbimise juures on väga oluline ka see, et mitte juua korraga liiga palju vett. Pärast eneseületust nõudvat pingutust tunneme kõik, et tahaks vett lihtsalt kurgust alla kulistada, kuid tark on juua iga natukese aja tagant väiksemate lonksude kaupa. Kui füüsiline pingutus jätkub, näiteks kui poksija läheb pärast pausiminutit uuesti ringi ning ta on vahepeal ära kaaninud pool liitrit vett, siis ei jõua keha seda nii kiiresti omastada ja kõhtu tekib raskustunne, mis takistab järgmist pingutust ette võtmast.