Eesti maasikas tuli turule ja odavneb peagi

Kui laupäeva pärastlõunal Rakvere turult maasikaid otsisin, pakuti mulle vaid Poola päritolu marju. Siiski ütles üks müüja, et hommikul oli tal olnud ka eestimaiseid, kilohind kaheksa eurot. Need kõik olid temalt ära ostetud enne kella 11.

Tõsi, täpselt aasta tagasi maksis maasikakilo umbes kolm ja pool eurot. Ent aasta eest sai maasikas ka umbes kaks nädalat varem korjeküpseks. Esimesed maasikad lähevadki alguses müügiks kallimalt, tavaliselt kukub hind veidi enne jaanipäeva – siis, kui kõigil kasvatajatel kraam küps on. Seega on hind tõusnud vaid looduse ajakava, mitte inimtekkelise kriisi tõttu. Hinna langemist on oodata ka nüüd, selgitas Raadiko maasikatalu peremees Kaarel Kilki.