Rakveres sündis pühade ajal lapsi, Jaane ja Jaanikaid aga mitte

"Aastast aastasse on numbrid väga erinevad, aga jaanipäeval on meil alati keegi sündinud," ütles ämmaemand Janika Peep.

Tegu on Brasiiliast pärineva tavaga, mida Rakvere haigla ämmaemandad järgivad teist aastat. Kohe pärast sünnitust võetakse üsast väljunud platsenta ja asetatakse suurele paberilehele. Kui sellele peale vajutada, jätab platsenta paberile jäljendi, mis meenutab puuvõra. Jäljendi ehk elupuu ümber kirjutatakse sünni kellaaeg, lapse kaal ja sünnituse juures olnute nimed ning antakse elupuu lapse vanematele. "Selle jaoks küsime vanematelt ka seda, kas lapse nimi on välja mõeldud," selgitas Janika Peep. Ämmaemand lisas, et Jaan ega Jaanika pole ilmselt praegu nii populaarsed nimed, et vanemad neid valinud oleks.