Kelly Vask ja Andre Maaker andsid välja ühise pala “June”

“June” sai alguse tohutust suveigatsusest juba aprillikuus, kus juuni tundus justkui lõputu õnn, mis ei saagi läbi. “Suve alguses on ju alati selline tunne, et nüüd suvi koos kõige mõnusaga kestab igavesti,” selgitab Kelly loo kandvat mõtet. “Proovisin selle tunde kuidagi teksti sisse püüda. Võin öelda, et aprillis oli loo kirjutamise ajal juuni tunne küll. Loodan, et ka nüüd, juuni lõpus, kestab sama tunne edasi. Nii kaua, kui vähegi võimalik!”