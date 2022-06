Kuumalaine lähipäevil taandumise märke ei näita

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikest, äikese ajal on sajuhood tugevad. Puhub idakaare tuul, saartel ka lõunakaare tuul 1–7 m/s. Sooja on 16–21 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, äikese ajal on sajuhood tugevad ja võib sadada ka rahet. Puhub idakaare tuul 3–9, põhjarannikul puhanguti 12 m/s, saartel ka nõrk muutliku suunaga tuul, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 26–31, meremõjuga rannikul ja sajuhoogude all kuni 23 kraadi.