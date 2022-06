Kuum suveilm rikub maasikasaagi ja mõjutab hinda

Milvi Idavain selgitas, et kuum suvepäike mõjutab maasikatele halvasti.

Rakvere külje all Mädapeal asuva Otsa talu perenaine Milvi Idavain rääkis, et kuum ilm ohustab saaki ja võib põhjustada samasuguse olukorra, nagu oli mullu, mis tähendab, et maasikasaak tuleb väike.