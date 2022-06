Aegviidu abielupaar soovib anda uue elu Jäneda vanale vesiveskile

"See oli üks varakevadine aeg, kui ma sõitsin siit maanteed mööda tööle. Muidu mööda sõites veskit ei näe, aga kuna puudel polnud veel lehti, siis hoone paistis välja. Mulle meenus, et ma olin lapsena siin isaga käinud, et see on väärikas hoone. Miks ta seisab niimoodi tühjana?" kirjeldas Ranno Kübar kire algust vana vesiveski suhtes.