Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

Kõrgemalseisvate organite korralduse alusel hakatakse elanikelt vastu võtma vanu, kasutusel olnud televiisoreid ja nende äraandjatele müüma uusi, mille hinnast arvatakse maha vana väärtus. Vastu võetakse televiisoreid, mis on komplekteeritud kõigi detailidega, vaatamata sellele, kas need on töökorras või mitte. Uue televiisori saab omandada 10 päeva jooksul.