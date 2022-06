Juhtkiri: NATO auklik vihmavari

Viimastel päevadel on ilmnenud, et NATO plaanid Balti riikide kaitsmise kohta on leebelt öeldes nirud. Heal juhul tegeldakse päästetöödega pärast seda, kui Vene kirsa on siit üle käinud. See on tegelikult üllatav, sest seni on pidevalt kõneldud, et meie kohal on NATO vihmavari ja vastavalt artiklile 5 annab NATO kohe vastulöögi, kui võõra sõduri saabas meie riigi pinda puudutab. Nüüd siis selgub, et rünnaku korral hakatakse kusagil peakorteris alles arutama, miks ja kuidas.