Neil üheaastastel karbikestel on nüüdsest lootust elada rohkem kui saja aasta vanuseks, ent nende eelkäijail pole juba ligi viiskümmend aastat seda võimalust olnud.

Kuna on suur risk, et ebapärlikarbid, kes on vaevu palja silmaga märgatavad, võivad ka veel jõepõhjas hukka saada, kasvavad nad jõevees spetsiaalsetel plaatidel. Neid käivad RMK kalakasvatustalituse ja Keskkonnaameti töötajad kord või paar nädalas setetest puhastamas.