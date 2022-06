Reguleerijad teevad tööd kõrvetavast päikesest hoolimata

Virumaa Teataja käis Rakvere-Rannapungerja maanteel vestlemas seal töötavate liiklusreguleerijatega. Sellel hetkel oli tööl kolm reguleerijat. Mehed olid kõik pärit Tartust ja äratuskell helises neil juba kell viis varahommikul. Kella poole kaheksaks tuldi Tartust Virumaale tööle. Tööpäeva pikkus on alati erinev ja mõnikord võib päev venida lausa 13 tunni pikkuseni. Reguleerijate arv on alati vähemalt kolm, kuid mõne suurima objekti puhul võib neid ka rohkem olla. Praegu oli objekt üsnagi väike ning liiklust oli vähe.

32-aastane Erki on reguleerimistööd teinud viis aastat ja suviti on see tema põhitöö. Töö juures meeldib talle enim erinevate Eesti paikade külastamine. "Polegi kohta, kus ma viie aasta jooksul käinud pole. Pauside ajal ei pea objektil olema, siis saab ujumas käia ja nii." Erki räägib, et vihmane-jahe ilm ning päikseline ja kuum ilm mõlemad on kehvad variandid. Kõige parem ilm töö tegemiseks on pilvine ilm.