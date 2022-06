Algasid proovid lavastusega "Esimene tants. Viimast korda. Rakvere"

Tegemist on küll tantsulavastusega, aga lavastaja Henri Hüti sõnul pole füüsiline vorm sugugi määrav, vaid oluline on tegutsemistahe. Proovides räägitakse lugusid, liigutakse ja mõeldakse tantsust, samuti toimub kaks töötuba, mida juhendavad professionaalsed liikujad ja tantsukunstnikud. Esmaspäeval kohtusid osalejad tantsija ja koreograafi Rene Köstriga ning kolmapäevase töötoa korraldab koreograaf ja õppejõud Jüri Nael.

"Esimene tants. Viimast korda" on Henri Hüti, Paide teatri ja Kanuti Gildi SAALi koostöös sündinud lavastus, mis toob lavale liikuma ning mälestusi jagama grupi kohalikke inimesi, kes kõik on vanemad kui 63 aastat. Lavastuse fookuses on tants, esimene ja viimane. Varasemalt on lavastus jõudnud publiku ette Paides, kus olid samuti kaasatud kohalikud tantsuhuvilised.