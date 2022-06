Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest, äikese ajal on sajuhood tugevad. Kohati võib udu olla. Puhub idakaare, saartel ka lõunakaare tuul 2–8 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 16–22 kraadi.