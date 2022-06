Loodusvaatluste maratonil avastati uus seenesääsk

Lokaatori tee vaatlusalal avastatud liik on Mycomya denmax. Kahetiivalise püüdis ja määras Eesti ainuke ekspert Olavi Kurina, kes talletas eksemplari Eesti maaülikooli kollektsioonis. Seenesääse Mycomya denmax fotot saab näha Eesti elurikkuse portaalis .

Seenesääsklased moodustavad mitmekesisuselt rikkaliku putukarühma, kes on äratuntavad oma küüraka väljanägemise, pikliku jämeda puusa ning hästi arenenud säärekannuste poolest. Nende populatsioonidele on sageli omane isendite suur arvukus. Seenesääsklased on olulised metsaelustiku toiduvõrgustikus.