Oleg Gross: jaaninädalal langesid kõik käiberekordid

Omanimelise toidupoeketi omanik Oleg Gross ütles naljaga pooleks, et isikliku ilmaennustaja palkamine polekski nii paha mõte, kui too oskaks varakevadel täpselt ette öelda terve suve ilma. Paraku aga nii tarku ilmateadlasi pole ja nii peavad kaupmehed nuputama, et sellisel perioodil, nagu oli tänavune jaaninädal, poodides kaupa jätkuks.