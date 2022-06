Neljapäeval avatakse Rakveres Eesti üks suurimaid pump track‘e

Rakvere linnapea Triin Vareku sõnul peab linn väga oluliseks avardada võimalusi veeta vaba aega värskes õhus. "Tegemist on märkimisväärse investeeringuga Rakvere linna sporditaristusse ning vägev tänavaspordi pump track, rattasõidu õpperada ja maastikurattarada loovad rattaspordihuvilistele uusi võimalusi veeta vaba aega sportlikult ja sisukalt," rääkis ta.

Radade ehitaja Hevent Ehitus OÜ esindaja Henri Kalm sõnas, et ise nimetaksid nad Rakverre rajatut rattapargiks, kuna tegu on erilise terviklahendusega, mis pakub tegevusi nii suvel kui ka talvel. "Suvel on seal pump track, laste õpperada ning maastikuratta õpperada. Talvel aga kelgunõlv," selgitas ta.