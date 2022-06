Mobiil-ID aktiveerimine muutub lihtsamaks

Laupäevast väljastavad kõik Eesti mobiilsideoperaatorid – Telia, Elisa ja Tele2 – uut mobiil-ID-d. Kõik siiani väljastatud mobiil-ID-d on jõus kehtivusaja lõpuni ehk maksimaalselt viis aastat ning neid saab endisel viisil kasutada. Mobiil-ID on ka edaspidi riikliku garantiiga isikutunnistus.

Kõik, kes on praeguseks mobiil-ID taotlenud, kuid siiani mitte aktiveerinud, peaksid selle enne juulit PPA kodulehel aktiveerima.

"Nende inimeste jaoks, kes juba kasutavad mobiil-ID-d, jätkub kõik sama moodi kuni nende mobiil-ID kasutusaja lõpuni. Kes pole aga veel mobiil-ID-d taotlenud, neil on soovitav seda kindlasti teha – alates laupäevast on see protsess veel lihtsam ja kiirem," ütles dokumentide sertifikaate väljastava SK ID Solutionsi juhatuse liige Liisa Lukin.